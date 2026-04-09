Ексчиновник не задекларував майна на понад 30 млн грн

Посадовець не задекларував майна на понад 30 млн грн / Офіс президента

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, якого підозрюють у поданні недостовірних відомостей у декларації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ОГП.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік посадовець умисно не зазначив майно, оформлене на дружину та набуте у шлюбі, загальною вартістю понад 30 млн грн.

Йдеться, зокрема, про магазин елітних меблів і три автомобілі — два Audi Q5 та Audi Q8.

Після викриття фігурант справи звільнився з посади.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Додамо, співробітник Святошинського територіального центру комплектування (ТЦК) у Києві став лідером серед українських чиновників за обсягом володіння криптовалюти Ethereum.

Автор:
Тетяна Гойденко