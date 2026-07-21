Эксдиректор Google инвестировал в украинские дроны и недвижимость в Киеве

Западный бизнес начинает рассматривать Украину как перспективный рынок для частных инвестиций, а не только как получателя международной помощи. Настроения иностранных инвесторов меняются, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The New York Times.

Частные предприниматели рассматривают Украину как большой послевоенный рынок, направляющийся к членству в Европейском Союзе. Готовность вкладывать частный капитал во время войны свидетельствует об уверенности, что Украина сохранит независимость.

Куда направляют инвестиции

Одним из самых заметных частных инвесторов стал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт вместе с супругой Венди. Супруги приобрели доли в фондах коммерческой недвижимости, владеющих торговыми центрами в Киеве. По оценкам Forbes, сумма сделки составляет 55-70 миллионов долларов. Также Шмидт инвестировал в украинские компании по производству беспилотников.

Среди других финансовых решений в материале отмечают:

Кредит для нефтегазовой отрасли: Экспортно-импортный банк США открыл "Нафтогазу" кредитную линию в 300 миллионов долларов для закупки американского оборудования. В общей сложности газовые запасы Украины оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Зеленая энергетика: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) привлекает более 570 миллионов долларов для проектов безуглеродной энергетики в Украине.

В то же время, в публикации отмечают, что компании, которые работали в Украине до войны (в частности McDonald's и Nestle), расширяют деятельность, однако приток новых частных инвесторов пока остается ограниченным.

Напомним, ранее сообщалось, что закупки дронов для ВСУ выросли вдвое. Агентство Оборонных Закупок законтрактовало беспилотников на 333,6 млрд грн за первое полугодие 2026 года, причем большинство из них составляли FPV-дроны.