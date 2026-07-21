Ексдиректор Google інвестував в українські дрони та нерухомість у Києві

Західний бізнес починає розглядати Україну як перспективний ринок для приватних інвестицій, а не лише як отримувача міжнародної допомоги. Настрої іноземних інвесторів змінюються, попри тривання бойових дій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The New York Times.

Приватні підприємці розглядають Україну як великий післявоєнний ринок, який прямує до членства в Європейському Союзі. Готовність вкладати приватний капітал під час війни свідчить про впевненість у тому, що Україна збереже незалежність.

Куди спрямовують інвестиції

Одним із найпомітніших приватних інвесторів став колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт разом із дружиною Венді. Подружжя придбало частки у фондах комерційної нерухомості, які володіють торговими центрами в Києві. За оцінками Forbes, сума угоди становить 55–70 мільйонів доларів. Також Шмідт інвестував в українські компанії з виробництва безпілотників.

Серед інших фінансових рішень у матеріалі відзначають:

Кредит для нафтогазової галузі: Експортно-імпортний банк США відкрив "Нафтогазу" кредитну лінію на 300 мільйонів доларів для закупівлі американського обладнання. Загалом газові запаси України оцінюються у 300 мільярдів доларів.

Зелена енергетика: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) залучає понад 570 мільйонів доларів для проєктів безвуглецевої енергетики в Україні.

Водночас у публікації зазначають, що компанії, які працювали в Україні до війни (зокрема McDonald's та Nestle), розширюють діяльність, однак приплив нових приватних інвесторів поки залишається обмеженим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закупівлі дронів для ЗСУ зросли вдвічі. Агенція Оборонних Закупівель законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд грн за перше півріччя 2026 року, причому більшість із них становили FPV-дрони.