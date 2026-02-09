Запланована подія 2

Экс-глава Ощада Сергей Наумов возглавил Национальную ассоциацию банков Украины

Сергей Наумов
Сергей Наумов. Фото: facebook.com/sergii.naumov.7

Совет Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) принял решение об избрании Сергея Наумова президентом НАБУ. Он сосредоточится на стратегическом развитии и повышении его институциональной способности, защите интересов банковского сообщества, а также на развитии системного диалога с органами власти, регулятором и международными финансовыми институтами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Председатель Совета НАБУ Владимир Мудрый, комментируя решение, отметил, что для привлечения управленца такого профессионального уровня означает переход НАБУ к реализации более масштабных проектов, в частности в контексте пути Украины к евроинтеграции и восстановлению экономики через кредитование.

"Моя ключевая задача - усилить роль Ассоциации как авторитетного партнера для государства и международных институций в период трансформаций, движения к европейским стандартам и сложным вызовам для финансовой системы", - заявил Наумов.

Что известно о Сергее Наумове?

Сергей Наумов родился 25 сентября 1969 в Баку. Окончил Национальный авиационный университет по специальности Инженер-механик и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. В 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School .

Имеет значительный опыт в банковской сфере. В частности работал на разных должностях в банке ПУМБ, Райффайзенбанке Украины, Укрсиббанке, Правэкс-Банке. В течение последних пяти лет он возглавлял АО "Ощадбанк".

Напомним, в декабре 2025 года председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов завершил более пятилетнюю работу в должности. Его место займет Юрий Кацион. За время руководства Наумова банк пережил пандемию, полномасштабную войну и блекауты.

Автор:
Татьяна Ковальчук