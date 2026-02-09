Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,42

51,24

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ексголова Ощаду Сергій Наумов очолив Національну асоціацію банків України

Сергій Наумов
Сергій Наумов. Фото: facebook.com/sergii.naumov.7

Рада Національної асоціації банків України (НАБУ) ухвалила рішення про обрання Сергія Наумова президентом НАБУ. Він зосередиться на стратегічному розвитку та підвищенні її інституційної спроможності, захисті інтересів банківської спільноти, а також розвитку системного діалогу з органами влади, регулятором та міжнародними фінансовими інституціями.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба асоціації.

Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий, коментуючи рішення, зазначив, що залучення управлінця такого професійного рівня означає перехід НАБУ до реалізації більш масштабних проєктів, зокрема у контексті шляху України до євроінтеграції та відновлення економіки через кредитування.

"Моє ключове завдання — посилити роль Асоціації як авторитетного партнера для держави та міжнародних інституцій у період трансформацій, руху до європейських стандартів і складних викликів для фінансової системи", — заявив Наумов.

Що відомо про Сергія Наумова?

Сергій Наумов народився 25 вересня 1969 року в Баку. Закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю "Інженер-механік" та економічний факультет Міжрегіонального інституту ринкових відносин. У 2005 році отримав ступень MBA в Kassel International Management School.

Має значний професійний досвід у банківській сфері. Зокрема працював на різних посадах у банку ПУМБ, Райффайзенбанку Україна, Укрсиббанку, Правекс-Банку.Упродовж останніх п’яти років він очолював АТ "Ощадбанк".

Нагадаємо,у грудні 2025 року голова правління Ощадбанку Сергій Наумов завершив понад п'ятирічну роботу на посаді. Його місце займе Юрій Каціон. За час керівництва Наумова банк пережив пандемію, повномасштабну війну та блекаути.

Автор:
Тетяна Ковальчук