Ексголова Ощаду Сергій Наумов очолив Національну асоціацію банків України

Рада Національної асоціації банків України (НАБУ) ухвалила рішення про обрання Сергія Наумова президентом НАБУ. Він зосередиться на стратегічному розвитку та підвищенні її інституційної спроможності, захисті інтересів банківської спільноти, а також розвитку системного діалогу з органами влади, регулятором та міжнародними фінансовими інституціями.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба асоціації.

Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий, коментуючи рішення, зазначив, що залучення управлінця такого професійного рівня означає перехід НАБУ до реалізації більш масштабних проєктів, зокрема у контексті шляху України до євроінтеграції та відновлення економіки через кредитування.

"Моє ключове завдання — посилити роль Асоціації як авторитетного партнера для держави та міжнародних інституцій у період трансформацій, руху до європейських стандартів і складних викликів для фінансової системи", — заявив Наумов.

Що відомо про Сергія Наумова?

Сергій Наумов народився 25 вересня 1969 року в Баку. Закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю "Інженер-механік" та економічний факультет Міжрегіонального інституту ринкових відносин. У 2005 році отримав ступень MBA в Kassel International Management School.

Має значний професійний досвід у банківській сфері. Зокрема працював на різних посадах у банку ПУМБ, Райффайзенбанку Україна, Укрсиббанку, Правекс-Банку.Упродовж останніх п’яти років він очолював АТ "Ощадбанк".

Нагадаємо,у грудні 2025 року голова правління Ощадбанку Сергій Наумов завершив понад п'ятирічну роботу на посаді. Його місце займе Юрій Каціон. За час керівництва Наумова банк пережив пандемію, повномасштабну війну та блекаути.