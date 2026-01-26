Запланована подія 2

Сергій Наумов залишив посаду голови правління Ощадбанку

Ощадбанк
Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов залишив посаду / Ощадбанк

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов завершив понад п'ятирічну роботу на посаді. Його місце займе Юрій Каціон. За час керівництва Наумова банк пережив пандемію, повномасштабну війну та блекаути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Наумова.

"Завершилася моя понад п'ятирічна робота на посаді голови правління Ощадбанку. Це був час великих викликів, і він промайнув неймовірно швидко", — написав Наумов.

За словами банкіра, разом з клієнтами, партнерами та працівниками вдалося подолати виклики пандемії. Банк продовжив успішну роботу попри повномасштабну війну, блекаути та постійну невизначеність.

"І я з гордістю можу сказати: Ощад вистояв і став сильнішим", — підкреслив Наумов.

Наумов зазначив, що залишає посаду з почуттям виконаного обов'язку.

"Щиро бажаю Юрію Каціону та всій команді успіхів на шляху подальшого розвитку Ощадбанку", — підсумував екс-голова правління.

Нагадаємо, ще в серпні наглядова рада Ощадбанку офіційно оголосила про початок конкурсного відбору на посаду голови правління. Рішення ухвалено у зв’язку з наближенням завершення контракту чинного керівника.

Уже в листопаді на посаду голови правління банку було обрано заступника голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрія Каціона. 

Автор:
Тетяна Гойденко