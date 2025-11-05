У державного Ощадбанку новий голова правління: що про нього відомо

4 листопада наглядова рада державного Ощадбанку обрала на посаду голови правління банку заступника голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрія Каціона.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що призначення на посаду відбудеться після погодження кандидатури Каціона Національним банком України.

Наглядова рада банку висловила щиру подяку за високий професіоналізм і відданість справі Сергію Наумову, який очолює банк на посаді голови правління останні п’ять років.

Що відомо про нового очільника Ощадбанку

Юрій Каціон має 27 років стажу в банківський сфері, за 24 роки роботи в Ощадбанку пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), згодом – до заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Закінчив Київський національний економічний університет, має ступінь магістра з управління банківськими інвестиціями.

Каціон має значний досвід в реалізації складних інвестиційних проектів, структуруванні угод, в тому числі - із залученням міжнародних фінансових організацій (МФО), та високі експертні компетенції в галузі аграрної та переробної промисловості, паливно-енергетичного комплексу, нафтопереробки, будівництва, металургії та ритейлу.

Каціон бере активну участь у розробці нормативних документів Ощадбанку та НБУ, а також профільних нормативно-правових актів у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади, в тому числі щодо підтримки державою стратегічно важливих галузей економіки під час повномасштабної війни.

Раніше наглядова рада Ощадбанку офіційно оголосила про початок конкурсного відбору на посаду голови правління. Рішення ухвалено у зв’язку з наближенням завершення контракту чинного керівника.

Зауважимо, що у 2024 році Ощадбанк заробив рекордний прибуток до оподаткування в сумі 18,6 млрд грн. Це вдвічі більше за показник 2023 року.