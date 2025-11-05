У государственного Ощадбанка будет новый председатель правления: что о нем известно

4 ноября наблюдательный совет государственного Ощадбанка избрал на должность председателя правления банка заместителя председателя правления по вопросам корпоративного бизнеса Юрия Кациона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Он будет назначен на должность после согласования Национальным банком Украины.

Наблюдательный совет банка выразил искреннюю благодарность за высокий профессионализм и преданность делу Сергею Наумову, который возглавляет банк в должности председателя правления последние пять лет.

Что известно о новом главе Ощадбанка

У Юрия Кациона 27 лет стажа в банковской сфере, за 24 года работы в Ощадбанке прошел карьерный путь от главного экономиста до директора департамента корпоративного бизнеса (2016 год), впоследствии – до заместителя председателя правления Ощадбанка, ответственного за корпоративный бизнес (2022 год).

Окончил Киевский национальный экономический университет, имеет степень магистра по управлению банковскими инвестициями.

Кацион имеет значительный опыт в реализации сложных инвестиционных проектов, структурировании соглашений, в том числе с привлечением международных финансовых организаций (МФО), и высокие экспертные компетенции в области аграрной и перерабатывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, нефтепереработки, строительства, металлургии и ритейла.

Кацион активно участвует в разработке нормативных документов Ощадбанка и НБУ, а также профильных нормативно-правовых актов в сотрудничестве с исполнительной и законодательной ветвями власти, в том числе по поддержке государством стратегически важных отраслей экономики во время полномасштабной войны.

Ранее наблюдательный совет Ощадбанка официально объявил о начале конкурсного отбора на должность председателя правления. Решение принято в связи с завершением контракта действующего руководителя.

Отметим, что в 2024 году Ощадбанк заработал рекордную прибыль до налогообложения в сумме 18,6 млрд. грн. Это вдвое больше показателя 2023 года.