Сергей Наумов покинул пост председателя правления Ощадбанка

Сбербанк
Председатель правления Сбербанка Сергей Наумов покинул пост / Ощадбанк

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов завершил более пятилетнюю работу в должности. Его место займет Юрий Кацион. За время руководства Наумова банк пережил пандемию, полномасштабную войну и блекауты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Наумова.

"Завершилась моя более пятилетняя работа в должности председателя правления Ощадбанка. Это было время больших вызовов, и он пронесся невероятно быстро", — написал Наумов.

По словам банкира, вместе с клиентами, партнерами и работниками удалось справиться с вызовами пандемии. Банк продолжил успешную работу, несмотря на полномасштабную войну, блекауты и постоянную неопределенность.

"И я с гордостью могу сказать: Ощад  выстоял и стал сильнее", - подчеркнул Наумов.

Наумов отметил, что покидает должность с чувством исполненного долга.

"Искренне желаю Юрию Кациону и всей команде успехов на пути дальнейшего развития Ощадбанка", - подытожил экс-председатель правления.

Напомним, еще в августе наблюдательный совет Ощадбанка официально объявил о начале конкурсного отбора на должность председателя правления. Решение принято в связи с завершением контракта действующего руководителя.

Уже в ноябре на должность председателя правления банка был избран заместитель председателя правления по вопросам корпоративного бизнеса Юрий Кацион.

Автор:
Татьяна Гойденко