Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Эксминистр энергетики рассказал, есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Отключение света
Для восстановления поврежденных объектов энергетики стране потребуется много времени и финансовых ресурсов / Freepik

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Ситуация сложная, и мы не должны думать, что зима закончится — и все наши проблемы решатся. К сожалению, это будет сопровождать нас и летом, и следующей зимой. Чтобы восстановить разрушенный энергетический комплекс и вернуть его в предвоенное состояние, нужно очень много финансовых ресурсов", — отметил Плачков.

По его словам, с 2022 года было разрушено около 60-70% объектов генерации и энергетической инфраструктуры. Кроме того, погодные условия сейчас неблагоприятны: в конце января из-за непогоды линиям электропередач было налипание до 10 см. Поэтому произошла каскадная авария, когда автоматика выключила потребителей, но энергетикам удалось за сутки восстановить и более или менее стабилизировать энергосистему.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Почему Украине не удалось адаптироваться к еще одной военной зиме, могла ли распределенная генерация стать спасительной и что действительно способно стабилизировать энергосистему читайте в интервью Григория Плачкова на Delo.ua

Автор:
Степан Крьока