Эксминистр энергетики рассказал, есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Ситуация сложная, и мы не должны думать, что зима закончится — и все наши проблемы решатся. К сожалению, это будет сопровождать нас и летом, и следующей зимой. Чтобы восстановить разрушенный энергетический комплекс и вернуть его в предвоенное состояние, нужно очень много финансовых ресурсов", — отметил Плачков.

По его словам, с 2022 года было разрушено около 60-70% объектов генерации и энергетической инфраструктуры. Кроме того, погодные условия сейчас неблагоприятны: в конце января из-за непогоды линиям электропередач было налипание до 10 см. Поэтому произошла каскадная авария, когда автоматика выключила потребителей, но энергетикам удалось за сутки восстановить и более или менее стабилизировать энергосистему.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

