Ексміністр енергетики розповів, чи є шанси повернутися до життя без графіків

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

"Ситуація складна, і ми не повинні думати, що зима закінчиться — і всі наші проблеми вирішаться. На жаль, це супроводжуватиме нас і влітку, і наступної зими. Щоб відновити енергетичний комплекс, який був зруйнований, та повернути його до передвоєнного стану, потрібно дуже багато фінансових ресурсів", — зауважив Плачков.

За його словами з 2022 року було зруйновано близько 60-70% об'єктів генерації та енергетичної інфраструктури. Крім того, погодні умови зараз несприятливі: наприкінці січня через негоду лініях електропередач було налипання до 10 см. Тож трапилася каскадна аварія, коли автоматика вимкнула споживачів, але енергетикам вдалося за добу відновити та більш-менш стабілізувати енергосистему.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Чому Україні не вдалося адаптуватися до ще однієї воєнної зими, чи могла розподілена генерація стати рятівною та що насправді здатне стабілізувати енергосистему читайте в інтерв'ю Григорія Плачкова на Delo.ua