Экспансия России и утрата позиций: почему Турция почти полностью отказалась от украинского шрота

В последнее десятилетие рынок подсолнечного шрота Турции трансформировался из конкурентной среды в площадку с доминированием одного поставщика. Если в 2015/16 маркетинговом году Украина и Россия делили рынок поровну (по 45%), то на сезон 2025/26 доля украинского продукта упала до критических 4%, тогда как российская достигла 90%.

Как сообщает Delo.ua , об этом в комментарии Latifundist.com рассказала руководитель редакционного контента и аналитики ASAP Agri Виктория Блажко.

Главными причинами такого оползня стали логистические проблемы Украины и агрессивная ценовая политика РФ.

Хронология потери рынка

Процесс вытеснения украинских экспортеров проходил в несколько этапов:

До 2022 года доля Украины постепенно снижалась до 30% из-за усиления конкуренции.

Сезон 2022/23: из-за полномасштабного вторжения и логистического коллапса присутствие Украины сократилось до 20%, а России — выросло до 75%.

Текущая ситуация (2025/26): Украина фактически потеряла турецкое направление. Объем поставок упал со средних 350 тыс. тонн до символических 18 тыс. тонн за первые полгода сезона.

Почему Россия выигрывает борьбу

На рыночную ситуацию повлияли два ключевых фактора:

Санкционное давление ЕС: введение пошлины на российский шрот по Европе (95 €/т) заставило РФ перенаправить огромные объемы товара на турецкий рынок. Ценовой демпинг: в феврале-марте 2026 года российский шрот торговался по $215-220/т (FOB Черное море), тогда как украинский - по $235-240/т. Спред в $15–20 делает российскую продукцию более привлекательной для турецких производителей кормов. Дисбаланс урожая: в этом сезоне урожай подсолнечника в РФ составил 17-18 млн т против 10,8 млн т в Украине, что обеспечило россиянам больший экспортный ресурс.

Куда теперь идет украинский дробь?

Утратив Турцию, Украина вынуждена была изменить модель экспорта. Теперь ключевыми направлениями стали:

Китай: увеличил долю в структуре украинского экспорта до 65%.

Европейский Союз: остается вторым опорным рынком, несмотря на всеобщее снижение объемов поставок.

Таким образом, Турция выбирает более дешевое и «предсказуемое» с точки зрения логистики российское сырье, тогда как Украина все больше концентрируется на азиатском векторе.

