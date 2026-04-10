Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експансія Росії та втрата позицій: чому Туреччина майже повністю відмовилася від українського шроту

соняшник
Туреччина майже повністю відмовилася від українського шроту / Unsplash

За останнє десятиліття ринок соняшникового шроту Туреччини трансформувався з конкурентного середовища на майданчик із домінуванням одного постачальника. Якщо у 2015/16 маркетинговому році Україна та Росія ділили ринок порівну (по 45%), то станом на сезон 2025/26 частка українського продукту впала до критичних 4%, тоді як російська сягнула 90%.

Як повідомляє Delo.ua, про це в коментарі Latifundist.com розповіла керівниця редакційного контенту та аналітики ASAP Agri Вікторія Блажко.

Головними причинами такого зсуву стали логістичні проблеми України та агресивна цінова політика РФ.

Хронологія втрати ринку

Процес витіснення українських експортерів відбувався у кілька етапів:

  • До 2022 року: частка України поступово знижувалася до 30% через посилення конкуренції.
  • Сезон 2022/23: через повномасштабне вторгнення та логістичний колапс присутність України скоротилася до 20%, а Росії — зросла до 75%.
  • Поточний стан (2025/26): Україна фактично втратила турецький напрямок. Обсяги поставок впали з середніх 350 тис. тонн до символічних 18 тис. тонн за перші пів року сезону.

Чому Росія виграє боротьбу

На ринкову ситуацію вплинули два ключові фактори:

  1. Санкційний тиск ЄС: запровадження Європою мита на російський шрот (95 €/т) змусило РФ переспрямувати величезні обсяги товару на турецький ринок.
  2. Ціновий демпінг: у лютому–березні 2026 року російський шрот торгувався по $215–220/т (FOB Чорне море), тоді як український — по $235–240/т. Спред у $15–20 робить російську продукцію значно привабливішою для турецьких виробників кормів.
  3. Дисбаланс врожаю: цього сезону врожай соняшнику в РФ склав 17–18 млн т проти 10,8 млн т в Україні, що забезпечило росіянам більший експортний ресурс.

Куди тепер йде український шрот?

Втративши Туреччину, Україна змушена була змінити модель експорту. Тепер ключовими напрямками стали:

  • Китай: наростив частку в структурі українського експорту до 65%.
  • Європейський Союз: залишається другим опорним ринком, попри загальне зниження обсягів постачань.

Таким чином, Туреччина обирає дешевшу та «передбачувану» з погляду логістики російську сировину, тоді як Україна дедалі більше концентрується на азійському векторі.

Нагадаємо, завдяки активізації попиту з боку Китаю та дешевій контейнерній логістиці, українським аграріям вдається підтримувати ціни на сою та знаходити нові канали збуту в умовах обмеженого доступу до традиційних ринків.

Автор:
Максим Кольц