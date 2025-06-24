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Эксперт объяснил, какие страны интересуются украинским оружием

оружие, экспорт, НРК
В скором времени может появиться информация о конкретном сотрудничестве в этой области. Фото: Associated Press

CEO Украинского совета оружейников Игорь Федирко отмечает, что ряд европейских и даже ближневосточных стран заинтересованы в покупке украинского оружия. В их фокусе также отечественные роботизированные наземные комплексы (НРК).

Об этом Федирко рассказал в комментарии Delo.ua.

Он отмечает, что страны Балтии, Северной Европы, Франция, Германия и даже Саудовская Аравия внимательно следят за украинским сектором ОПК. В то же время Игорь Федирко сомневается, что разрешение на экспорт будет предоставлено отдельному сектору. По его мнению, если его откроют, сразу для всего оборонно-промышленного комплекса.

"Я уверен, что в ближайшее время мы услышим о конкретном сотрудничестве и подписании соглашений. Пока речь идет о возможности такой кооперации непосредственно на территории Украины. Однако мы последовательно подчеркиваем: мы за открытый экспорт и стремимся, чтобы его разрешили", — подчеркивает он.

По его словам, некоторые производители уже находятся на финальных этапах договоренностей, и как только будет открыт экспорт, готовы анонсировать совместные проекты, в том числе по покупке украинских НРК.

Детальнее о количестве и успехах применения Украиной наземных роботизированных комплексов и их роли и перспективах в полномасштабной войне читайте в материале Delo.ua "В 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов: какие типы НРК выйдут на поле боя".

Автор:
Алик Сахно