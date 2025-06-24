Експерт пояснив, які країни цікавляться українською зброєю

CEO Української ради зброярів Ігор Федірко зазначає, що низька європейських та навіть близькосхідних країн зацікавлені в купівлі української зброї. У їх фокусі також вітчизняні наземні роботизовані комплекси (НРК).

Про це Федірко розповів у коментарі Delo.ua.

Він зауважує, що країни Балтії, Північної Європи, Франція, Німеччина та навіть Саудівська Аравія уважно стежать за українським сектором ОПК. Водночас Ігор Федірко сумнівається, що дозвіл на експорт нададуть окремому сектору. На його думку, якщо його відкриють, то одразу для всього оборонно-промислового комплексу.

"Я впевнений, що найближчим часом ми почуємо про конкретні співпраці та підписання угод. Поки що мова йде про можливість такої кооперації безпосередньо на території України. Проте ми послідовно наголошуємо: ми за відкритий експорт і прагнемо, аби його дозволили", — підкреслює він.

Федірко резюмує, що виставки за кордоном стали одним з основних інструментів знайомства українських компаній із потенційними партнерами. За його словами, деякі виробники вже перебувають на фінальних етапах домовленостей, і як тільки буде відкрито експорт, готові анонсувати спільні проєкти, у тому числі щодо купівлі українських НРК.

Детальніше про кількість та успіхи застосування Україною наземних роботизованих комплексів і їх роль і перспективи у повномасштабній війні читайте в матеріалі Delo.ua "У 2025 році ЗСУ отримають у 15 разів більше наземних дронів: які типи НРК вийдуть на поле бою".