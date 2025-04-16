Эксперты составили рейтинг самых лучших Audi с пробегом: какие модели попали в топ-10

Британские специалисты составили рейтинг лучших моделей немецкого автопроизводителя Audi в возрасте до 11 лет и ценой от 12526 долларов. Топ-10 возглавила Audi A3 1,4 TFSI Sport 2014 года выпуска.

Об этом сообщает Whatcar .

Команда тестировщиков автомобилей отдала свои голоса за одиннадцатилетнюю модель Audi A 3 потому, что она имеет мощный двигатель, ее интерьер отличается первоклассными материалами и первоклассным качеством сборки. Кроме того, она надежна и легка в управлении.

Топ-10 Audi с пробегом смотрится следующим образом:

Audi A 3 1 , 4 TFSI Sport (2014 год выпуска, цена $12526);

3 1 4 (2014 год выпуска, цена $12526); Audi TT 2,0 TFSI Sport (2015 год выпуска, цена $15776);

Audi A4 1,4 TFSI Sport (2016 год выпуска, цена $13190);

TFSI Sport (2016 год выпуска, цена $13190); Audi Q7 3,0 TDI V6 45 S line (2019 год выпуска, цена $37 584);

Audi Q5 2,0 TFSI Sport (2017 год выпуска, цена $24519);

TFSI Sport (2017 год выпуска, цена $24519); Audi Q4 e-tron 40 Sport (2022 год выпуска, цена $28 579);



Audi Q2 1,4 TFSI Sport (2017 год выпуска, цена $19885);



Audi Q2 TFSI Sport (2017 год выпуска, цена $19885); Audi A8 3 , 0 TDI V6 50 (2018 год выпуска, цена $34 235);

Audi A8 3 0 TDI V6 50 (2018 год выпуска, цена $34 235); Audi A3 Cabriolet 1,4 TFSI Sport (2017 год выпуска, цена $17227);



TFSI Sport (2017 год выпуска, цена $17227); Audi A5 2,0 TDI S line (2017 год выпуска, цена $18427).

Напомним , эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США. Внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 года выпуска занял первую строчку.