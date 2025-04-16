Експерти склали рейтинг найращих Audi з пробігом: які моделі потрапили у топ-10

Британські фахівці склали рейтинг найкращих моделей німецького автовиробника Audi віком до 11 років та та ціною від 12526 доларів. Топ-10 очолила Audi A3 1,4 TFSI Sport 2014 року випуску.

Про це повідомляє Whatcar.

Команда тестувальників автомобілів віддали свої голоси за одинадцятирічну модель Audi A3 тому, що вона має потужний двигун, її інтер'єр відрізняється першокласними матеріалами та першокласною якістю складання. Крім того вона надійна і легка в управлінні.

Топ-10 Audi з пробігом виглядає наступним чином:

Audi A 3 1 , 4 TFSI Sport (2014 рік випуску, ціна $12526);

3 1 4 (2014 рік випуску, ціна $12526); Audi TT 2,0 TFSI Sport (2015 рік випуску, ціна $15776);

Audi A4 1 , 4 TFSI Sport (2016 рік випуску, ціна $13190);

4 TFSI Sport (2016 рік випуску, ціна $13190); Audi Q7 3,0 TDI V6 45 S line (2019 рік випуску, ціна $37584);

Audi Q5 2 , 0 TFSI Sport (2017 рік випуску, ціна $24519);

0 TFSI Sport (2017 рік випуску, ціна $24519); Audi Q4 e-tron 40 Sport (2022 рік випуску, ціна $28579);



Audi Q2 1 , 4 TFSI Sport (2017 рік випуску, ціна $19885);



Audi Q2 1 4 TFSI Sport (2017 рік випуску, ціна $19885); Audi A8 3 , 0 TDI V6 50 (2018 рік випуску, ціна $34235);

Audi A8 3 0 TDI V6 50 (2018 рік випуску, ціна $34235); Audi A3 Cabriolet 1 , 4 TFSI Sport (2017 рік випуску, ціна $17227);



4 TFSI Sport (2017 рік випуску, ціна $17227); Audi A5 2 , 0 TDI S line (2017 рік випуску, ціна $18427).

Нагадаємо, експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.