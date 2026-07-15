Экспорт черных металлов из Украины снизился до $1,48 млрд.

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2026 года сократили поступления от экспорта черных металлов на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до $1,478 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Интерфакс-Украина".

За январь-июнь 2025 года экспорт черных металлов приносил $1,539 млрд. Доля черных металлов в общем объеме поступлений от экспорта товаров за первое полугодие 2026 года составила 7,02% по сравнению с 7,68% годом ранее.

В июне поступления от экспорта черных металлов составили $293,644 млн. Для сравнения, в мае этот показатель составил $291,757 млн.

В то же время, импорт черных металлов в Украину за первое полугодие вырос на 4,5% — до $845,622 млн. В июне такой продукции ввезли на $140,744 млн.

Отдельно Украина сократила экспорт метизов. В январе-июне 2026 года он снизился на 14,8% - до $436,062 млн. В июне экспорт метизов составил $84,777 млн.

Импорт метизов за этот период, напротив, вырос на 13,6% — до $590,757 млн. В июне Украина ввезла такой продукции на $125,767 млн.

В 2025 году украинские металлургические предприятия нарастили поступления от экспорта черных металлов на 7,85% до $3,339 млрд. Тогда на черные металлы пришлось 8,25% общего экспорта товаров против 7,42% в 2024 году.

Импорт черных металлов в 2025 году вырос на 12,9% — до $1,67 млрд. Экспорт метизов сократился на 3% — до $916,151 млн, тогда как их импорт увеличился на 24,4% — до $1,291 млрд.

Заметим, в течение января-мая 2026 из Украины было экспортировано 2,29 млн т черных металлов. Общая стоимость поставленной продукции составила $1,18 млрд. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы экспорта упали на 7%, а поступление валютной выручки сократилось на 6,4%.