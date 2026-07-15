Експорт чорних металів з України знизився до $1,48 млрд

Металургійні підприємства України у січні-червні 2026 року скоротили надходження від експорту чорних металів на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $1,478 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Інтерфакс-Україна".

За січень-червень 2025 року експорт чорних металів приносив $1,539 млрд. Частка чорних металів у загальному обсязі надходжень від експорту товарів за перше півріччя 2026 року становила 7,02% проти 7,68% роком раніше.

У червні надходження від експорту чорних металів склали $293,644 млн. Для порівняння, у травні цей показник становив $291,757 млн.

Водночас імпорт чорних металів в Україну за перше півріччя зріс на 4,5% — до $845,622 млн. У червні такої продукції ввезли на $140,744 млн.

Окремо Україна скоротила експорт металовиробів. У січні-червні 2026 року він знизився на 14,8% — до $436,062 млн. У червні експорт металовиробів становив $84,777 млн.

Імпорт металовиробів за цей період, навпаки, зріс на 13,6% — до $590,757 млн. У червні Україна ввезла такої продукції на $125,767 млн.

У 2025 році українські металургійні підприємства наростили надходження від експорту чорних металів на 7,85% — до $3,339 млрд. Тоді на чорні метали припало 8,25% загального експорту товарів проти 7,42% у 2024 році.

Імпорт чорних металів у 2025 році зріс на 12,9% — до $1,67 млрд. Експорт металовиробів скоротився на 3% — до $916,151 млн, тоді як їхній імпорт збільшився на 24,4% — до $1,291 млрд.

Зауважимо, протягом січня-травня 2026 року з України було експортовано 2,29 млн т чорних металів. Загальна вартість поставленої продукції склала $1,18 млрд. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги експорту впали на 7%, а надходження валютної виручки скоротилося на 6,4%.