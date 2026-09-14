FPV-дрони на "шахедах": у Повітряних силах розповіли про нову тактику РФ

Російські війська експериментують із використанням FPV-дронів на ударних БПЛА типу “шахед", однак масовою така практика наразі не стала.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Шахеди" з FPV-дронами

За його словами, російські війська вже використовували FPV-дрони на "шахедах". Відповідні відеоматеріали раніше з’явилися у соціальних мережах.

"Ворог уже експериментально застосовував FPV на тих самих "шахедах". В принципі, вже є відео, яке опублікували в соцмережах", - зазначив Ігнат.

Він додав, що поки зарано оцінювати ефективність такої тактики для російських військ. За словами представника Повітряних сил, наразі йдеться саме про експериментальні випадки, а не про масове використання FPV-дронів на "шахедах".

Ігнат також наголосив, що Росія продовжує постійно модернізувати ударні безпілотники "шахед" та "Гербера". Зокрема, противник оновлює системи зв’язку, навігації та засоби радіоелектронної боротьби.

"Фактично треба йти в ногу з часом для того, щоб нейтралізувати ті нові загрози, в тому числі і використання ворогом FPV, які можуть бути на тих самих "Шахедах"", - сказав представник Повітряних сил.

Раніше в соціальних мережах поширювалася інформація про використання російськими військами "шахедів" як носіїв FPV-дронів. За повідомленнями, такі безпілотники можуть доставляти FPV углиб території України, після чого ті використовуються для ураження цілей.

Зокрема, повідомлялося про застосування цієї тактики на Київщині.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.