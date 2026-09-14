FPV-дроны на "шахедах": в Воздушных силах рассказали о новой тактике РФ

Российские войска экспериментируют с использованием FPV-дронов на ударных БПЛА типа "шахед", однако массовой такая практика пока не стала.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"Шахеды" с FPV-дронами

По его словам, российские войска уже использовали FPV-дроны на "шахедах". Соответствующие видеоматериалы ранее появились в социальных сетях.

"Враг уже экспериментально применял FPV на тех же "шахедах". В принципе, уже есть видео, которое опубликовали в соцсетях", - отметил Игнат.

Он добавил, что пока рано оценивать эффективность такой тактики для российских войск. По словам представителя Воздушных сил, речь идет именно об экспериментальных случаях, а не о массовом использовании FPV-дронов на "шахедах".

Игнат подчеркнул, что Россия продолжает постоянно модернизировать ударные беспилотники "шахед" и "Гербера". В частности, противник обновляет системы связи, навигации и радиоэлектронной борьбы.

"Фактически нужно идти в ногу со временем для того, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть на тех же "Шахедах"", - сказал представитель Воздушных сил.

Ранее в социальных сетях распространялась информация об использовании российскими войсками "шахедов" в качестве носителей FPV-дронов. По сообщениям, такие беспилотники могут доставлять FPV вглубь территории Украины, после чего используются для поражения целей.

В частности, сообщалось о применении этой тактики в Киевской области.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.