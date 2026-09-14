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Сила єдності: благодійна кампанія "Незалежні" зібрала 2,5 млн грн для бойових медиків

Сила єдності: благодійна кампанія "Незалежні" зібрала 2,5 млн грн для бойових медиків
Сила єдності: благодійна кампанія "Незалежні" зібрала 2,5 млн грн для бойових медиків

АТ "ОТП Банк" та Благодійний фонд "Лелека-Україна" успішно завершили благодійну кампанію "Незалежні", приурочену до Дня Незалежності України. Завдяки підтримці клієнтів, партнерів та небайдужих українців вдалося зібрати 2,5 млн грн.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю для бойових медиків спеціальних наплічників, які фонд укомплектує з інших джерел фінансування усіма необхідними засобами для надання допомоги пораненим у найскладніших умовах.

"Результат цієї кампанії перевершив наші очікування. Ми безмежно вдячні кожному, хто зробив внесок, поширював інформацію чи підтримував збір в інший спосіб. Зібрані 2,5 млн грн перетворяться на конкретну допомогу для бойових медиків, які щодня працюють у надскладних умовах і борються за життя наших захисників", – зазначила співзасновниця Благодійного фонду "Лелека-Україна" Ірина Гук.

Важливу роль у досягненні результату відіграли всі учасники кампанії, які долучалися до збору через застосунок OTP Bank UA, відкривали допоміжні збори "Купи", брали участь у благодійному аукціоні та здійснювали перекази у відділеннях банку.

"Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав кампанію "Незалежні". Зібрані 2,5 млн грн є результатом спільних зусиль сотень українців. Для ОТП Банк такі ініціативи є частиною системної підтримки України та людей, які щодня працюють заради нашої безпеки", – наголосила Леся Сирота, team-лідерка програми OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП Банк.

Про Благодійний фонд "Лелека-Україна": це команда, що з 2014 року допомагає рятувати життя військових і цивільних у зоні бойових дій. Має досвід комплексного медичного забезпечення підрозділів Сил оборони, налагоджену систему гуртових закупівель і оперативного постачання на найгарячіші напрями.

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.

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