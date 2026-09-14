Угорщина компенсує водіям частину витрат на дизельне пальне: хто отримає виплати

Уряд Угорщини надасть цільову субсидію для компенсації домогосподарствам, які користуються автомобілями з дизельним двигуном. Влада вирішила не запроваджувати обмеження цін на пальне, оскільки це може спричинити дефіцит поставок.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

У своєму дописі він зазначив, що в Європі спостерігається безпрецедентний дефіцит дизельного палива.

Хто отримає компансацію

Очільник угорського уряду повідомив, що держава надасть "надасть пряму й ефективну підтримку власникам мільйона автомобілів із дизельними двигунами та їхнім родинам".

За словами Мадяра, середня сім'я заправляє автомобіль один раз на місяць. Через зростання світових цін різниця між попередньою захищеною ціною та ринковою вартістю становить близько 5 000 форинтів (приблизно €12,50) за заправку, і цю різницю компенсуватимуть щомісяця.

До грудня власники дизельних автомобілів із максимальною потужністю до 150 кінських сил отримають загальну суму в 20 000 форинтів (станом на 14 вересня — це €54,71) компенсації. Підтримка також поширюється на виробників та окремих підприємців за умови реєстрації машини на їхнє ім'я, а також на працівників сільського сектору.

Дефіцит дизелю

Останніми тижнями ситуація на світовому ринку дизельного пального суттєво загострилася: представники галузі попереджають, що дефіцит пропозиції зберігатиметься протягом зими через обмежені вільні потужності нафтоперероблення, заборону експорту з боку росії й наближення пікового попиту на пальне для опалення.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа звинуватили Україну у зростанні цін на дизель у США. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що рекордне здорожчання пального на американському ринку спричинене зупинкою російських нафтопереробних заводів після атак українських безпілотників, через що Москва припинила експорт дизеля.

Крім того, Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по російській паливній інфраструктурі та нафтопереробним заводам, заявивши, що вони призвели до дефіциту дизеля на світовому ринку.