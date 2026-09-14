Венгрия компенсирует водителям часть расходов на дизельное топливо: кто получит выплаты

Правительство Венгрии предоставит целевую субсидию для компенсации домохозяйствам, пользующимся автомобилями с дизельным двигателем. Власти решили не вводить ограничения цен на топливо, поскольку это может повлечь за собой дефицит поставок.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

В своем сообщении он отметил, что в Европе наблюдается беспрецедентный дефицит дизельного топлива.

Кто получит компансацию

Глава венгерского правительства сообщил, что государство предоставит "оказание прямой и эффективной поддержки владельцам миллиона автомобилей с дизельными двигателями и их семьям".

По словам Мадяра, средняя семья заправляет автомобиль один раз в месяц. Из-за роста мировых цен разница между предыдущей защищенной ценой и рыночной стоимостью составляет около 5 000 форинтов (примерно 12,50 евро) за заправку, и эту разницу будут компенсировать ежемесячно.

До декабря владельцы дизельных автомобилей с максимальной мощностью до 150 лошадиных сил получат общую сумму в 20 000 форинтов (по состоянию на 14 сентября — €54,71) компенсации. Поддержка также распространяется на производителей и отдельных предпринимателей при регистрации машины на их имя, а также на работников сельского сектора.

Дефицит дизеля

В последние недели ситуация на мировом рынке дизельного топлива существенно обострилась: представители отрасли предупреждают, что дефицит предложения будет сохраняться в течение зимы из-за ограниченных свободных мощностей нефтепереработки, запрета экспорта со стороны россии и приближения пикового спроса на топливо для отопления.

Напомним, в администрации Дональда Трампа обвинили Украину в росте цен на дизель в США. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что рекордное удорожание горючего на американском рынке вызвано остановкой российских нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников, из-за чего Москва прекратила экспорт дизеля.

Кроме того, Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они привели к дефициту дизеля на мировом рынке.