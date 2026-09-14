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Ціни на пальне 14 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 14 вересня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|88,88 грн (+1,46 грн)
|А-95
|85,01 грн (+1,05 грн)
|А-92
|80,59 грн (+90 коп.)
|ДП
|95,94 грн (+1,31 грн)
|Газ
|43,51 грн (+7 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|90,90
|87,90
|98,90
|44,90
|UPG
|88,90
|86,90
|97,15
|43,90
|WOG
|90,90
|87,90
|97,90
|45,50
|УКРНАФТА
|85,90
|82,90
|80,90
|93,90
|42,90
|SOCAR
|91,90
|88,90
|99,90
|44,47
|AMIC
|87,90
|84,90
|97,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|81,63
|92,44
|42,12
Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.