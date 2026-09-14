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Цены на топливо 14 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

асс
Цены на топливо 14 сентября 2026 года

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 14 сентября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 88,88 грн (+1,46 грн)
А-95 85,01 грн (+1,05 грн)
А-92 80,59 грн (+90 коп.)
ДТ 95,94 грн (+1,31 грн)
Газ 43,51 грн (+7 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 90,90 87,90 98,90 44,90
UPG 88,90 86,90 97,15 43,90
WOG 90,90 87,90 97,90 45,50
УКРНАФТА 85,90 82,90 80,90 93,90 42,90
SOCAR 91,90 88,90 99,90 44,47
AMIC 87,90 84,90 97,01 42,65
БРСМ-Нафта 81,63 92,44 42,12

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.

Автор:
Татьяна Бессараб

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