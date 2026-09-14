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Цены на топливо 14 сентября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 14 сентября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|88,88 грн (+1,46 грн)
|А-95
|85,01 грн (+1,05 грн)
|А-92
|80,59 грн (+90 коп.)
|ДТ
|95,94 грн (+1,31 грн)
|Газ
|43,51 грн (+7 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|90,90
|87,90
|98,90
|44,90
|UPG
|88,90
|86,90
|97,15
|43,90
|WOG
|90,90
|87,90
|97,90
|45,50
|УКРНАФТА
|85,90
|82,90
|80,90
|93,90
|42,90
|SOCAR
|91,90
|88,90
|99,90
|44,47
|AMIC
|87,90
|84,90
|97,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|81,63
|92,44
|42,12
Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.