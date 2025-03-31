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Экспорт ИТ-услуг в феврале вырос на $46 миллионов

человек, ноутбук
Экспорт украинских ИТ-услуг вырос в феврале. / Freepik

ИТ является одним из важнейших экспортных секторов Украины. В феврале 2025 года объем экспорта компьютерных услуг увеличился на 9,4% и составил $535 миллионов. Отрасль принесла экономике страны на $46 миллионов больше по сравнению с январем.

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Такие данные приводит НБУ.

Показатели февраля 2025 года на $18 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за 2 месяца текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила более 1,02 миллиарда долларов. Падение в долларовом эквиваленте составляет 1 миллион. При этом отрасль принесла экономике страны на $46 миллионов больше по сравнению с январем месяцем.

В целом, с начала полномасштабной войны экспорт компьютерных услуг несколько снизился. Так в 2022 году он составлял 7,34 млрд долларов, в 2023 году – 6,73 млрд, в 2024 году – 6,45 миллиардов.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале 2025 года составила $1,25 миллиарда, что на $36 миллионов больше по сравнению с январем.

Напомним, в январе экспорт украинских ИТ-услуг упал на 20,7% и составил всего $489, что стало самым плохим показателем с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году его показатель составил $508 миллион, а в 2023 году – $528.

Автор:
Татьяна Ковальчук