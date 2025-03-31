Експорт ІТ-послуг у лютому зріс на $46 мільйонів

ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України. У лютому 2025 року обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 9,4% і становив $535 мільйонів. Галузь принесла економіці країни на $46 мільйонів більше у порівнянні з січнем.

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Такі дані наводить НБУ.

Показники лютого 2025 року на $18 мільйонів більші порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Загалом за 2 місяці поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала понад 1,02 мільярди доларів. Падіння у доларовому еквіваленті складає 1 мільйон. При цьому галузь принесла економіці країни на $46 мільйонів більше у порівнянні з січнем місяцем.

Загалом з початку повномасштабної війни експорт комп’ютерних послуг дещо знизився. Так у 2022 році він складав 7,34 млрд доларів, у 2023 році — 6,73 млрд, у 2024 році — 6,45 мільярдів.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у лютому 2025 року склала $1,25 мільярдів, що на $36 мільйонів більше порівняно з січнем.

Нагадаємо, у січні експорт українських ІТ-послуг впав на 20,7% і становив всього $489, що стало найгіршим показником від початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч його показник становив $508 мільйон, а у 2023 році — $528.