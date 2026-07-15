- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Экспорт посылок в США усложняется: "Укрпочта" назвала новые требования
С 24 июля в США изменяются правила таможенного оформления международных посылок. Для отправок станет обязательным 10-значный код товара УКТ ВЭД или ТН ВЭД, а вместо единой ставки пошлины в 10% будут применяться ставки в зависимости от категории товара.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрпочты".
"Укрпочта" планирует обновить свои системы с 21 июля, чтобы посылки, поступающие в США после этой даты, оформлялись по новым процедурам.
Компания советует оформлять отправку в США в личном кабинете "Укрпочты". Там отправители смогут сразу увидеть сумму пошлины.
Основные изменения для посылок в США:
- вместо единой ставки пошлины в 10% будут действовать ставки в зависимости от категории товара;
- для каждой отправки станет обязательным 10-значный код товара УКТ ВЭД или ТН ВЭД;
- порог стоимости для упрощенного оформления вырастет с $800 до $2500.
Для интеграции с таможенными процедурами США "Укрпочта" привлекла американского таможенного брокера Zonos.
В отделениях первое время без предварительного оформления будут принимать только отправки-подарки в США, пока будет продолжаться доработка системы.
Правила для подарков остаются без изменений. Беспошлинный предел составляет $100, а один отправитель может отправить не более пяти таких посылок.
Напомним, в прошлом году "Укрпочта" договорилась с США о новых условиях доставки посылок.