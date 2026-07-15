Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Наличный курс:

USD

44,85

44,74

EUR

51,50

51,25

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт посылок в США усложняется: "Укрпочта" назвала новые требования

посылки
Экспорт посылок в США усложняется / Depositphotos

С 24 июля в США изменяются правила таможенного оформления международных посылок. Для отправок станет обязательным 10-значный код товара УКТ ВЭД или ТН ВЭД, а вместо единой ставки пошлины в 10% будут применяться ставки в зависимости от категории товара.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

"Укрпочта" планирует обновить свои системы с 21 июля, чтобы посылки, поступающие в США после этой даты, оформлялись по новым процедурам.

Компания советует оформлять отправку в США в личном кабинете "Укрпочты". Там отправители смогут сразу увидеть сумму пошлины.

Основные изменения для посылок в США:

  • вместо единой ставки пошлины в 10% будут действовать ставки в зависимости от категории товара;
  • для каждой отправки станет обязательным 10-значный код товара УКТ ВЭД или ТН ВЭД;
  • порог стоимости для упрощенного оформления вырастет с $800 до $2500.

Для интеграции с таможенными процедурами США "Укрпочта" привлекла американского таможенного брокера Zonos.

В отделениях первое время без предварительного оформления будут принимать только отправки-подарки в США, пока будет продолжаться доработка системы.

Правила для подарков остаются без изменений. Беспошлинный предел составляет $100, а один отправитель может отправить не более пяти таких посылок.

Напомним, в прошлом году "Укрпочта" договорилась с США о новых условиях доставки посылок.

Автор:
Татьяна Гойденко