Экспорт посылок в США усложняется: "Укрпочта" назвала новые требования

С 24 июля в США изменяются правила таможенного оформления международных посылок. Для отправок станет обязательным 10-значный код товара УКТ ВЭД или ТН ВЭД, а вместо единой ставки пошлины в 10% будут применяться ставки в зависимости от категории товара.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

"Укрпочта" планирует обновить свои системы с 21 июля, чтобы посылки, поступающие в США после этой даты, оформлялись по новым процедурам.

Компания советует оформлять отправку в США в личном кабинете "Укрпочты". Там отправители смогут сразу увидеть сумму пошлины.

Основные изменения для посылок в США:

вместо единой ставки пошлины в 10% будут действовать ставки в зависимости от категории товара;

для каждой отправки станет обязательным 10-значный код товара УКТ ВЭД или ТН ВЭД;

порог стоимости для упрощенного оформления вырастет с $800 до $2500.

Для интеграции с таможенными процедурами США "Укрпочта" привлекла американского таможенного брокера Zonos.

В отделениях первое время без предварительного оформления будут принимать только отправки-подарки в США, пока будет продолжаться доработка системы.

Правила для подарков остаются без изменений. Беспошлинный предел составляет $100, а один отправитель может отправить не более пяти таких посылок.

Напомним, в прошлом году "Укрпочта" договорилась с США о новых условиях доставки посылок.