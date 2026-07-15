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Експорт посилок до США ускладнюється: "Укрпошта" назвала нові вимоги

посилки
Експорт посилок до США ускладнюється / Depositphotos

З 24 липня у США змінюються правила митного оформлення міжнародних посилок. Для відправлень стане обов’язковим 10-значний код товару УКТ ЗЕД або ТН ЗЕД, а замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуть ставки залежно від категорії товару.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрпошти".

"Укрпошта" планує оновити свої системи з 21 липня, щоб посилки, які надходитимуть до США після цієї дати, оформлювалися за новими процедурами.

Компанія радить оформлювати відправлення до США в особистому кабінеті "Укрпошти". Там відправники зможуть одразу побачити суму мита.

Основні зміни для посилок до США:

  • замість єдиної ставки мита у 10% діятимуть ставки залежно від категорії товару;
  • для кожного відправлення стане обов’язковим 10-значний код товару УКТ ЗЕД або ТН ЗЕД;
  • поріг вартості для спрощеного оформлення зросте з $800 до $2500.

Для інтеграції з митними процедурами США "Укрпошта" залучила американського митного брокера Zonos.

У відділеннях перший час без попереднього оформлення прийматимуть лише відправлення-подарунки до США, поки триватиме доопрацювання системи.

Правила для подарунків залишаються без змін. Безмитний ліміт становить $100, а один відправник може надіслати не більше п’яти таких посилок.

Нагадаємо, щи минулого року "Укрпошта" домовилась зі США про нові умови доставки посилок.

Автор:
Тетяна Гойденко