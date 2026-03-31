Экспорт пшеницы из Украины упал на 25%: почему зерно остается на складах

пшеница
Экспорт пшеницы из Украины упал на 25% / Shutterstock

Украинский экспорт пшеницы демонстрирует нетипичные темпы в конце девятого месяца сезона. По состоянию на конец марта Украина реализовала на международных рынках всего 55% прогнозируемого экспортного потенциала.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Согласно планам на 2025/26 маркетинговый год объем пшеницы, предназначенной для отгрузки за границу без учета внутренних потребностей, был определен на уровне 17,6 миллиона тонн.

Падение показателей экспорта

По предварительным оценкам экспертов, за девять месяцев этого сезона было экспортировано 9,7 миллиона тонн пшеницы. Этот результат оказался на 25% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За последние четыре месяца средние объемы отгрузок держались на отметке 600 тысяч тонн, что не соответствует имеющимся ресурсным возможностям страны.

География поставок

В текущем сезоне зафиксировано четкое изменение направлений сбыта украинского зерна. Наблюдается заметное сокращение экспорта в страны Европейского Союза, в частности в Испанию и Италию, в то время как растет доля поставок в страны Африки.

Ключевой причиной такой трансформации стало резкое увеличение внутреннего производства пшеницы в ЕС.

Если в предыдущем маркетинговом году европейские фермеры вырастили около 122 млн. тонн, то в текущем сезоне урожай оценивается уже в 144 млн. тонн.

Изменение динамики экспорта в ключевые страны-импортеры

Утрата спроса на европейском рынке

Благодаря рекордному урожаю, Европейский Союз смог собственными силами удовлетворить внутренние потребности в продовольственном и фуражном зерне.

Это привело к закономерному снижению спроса на пшеницу со стороны традиционных партнеров в Европе.

В результате, украинские трейдеры вынуждены переориентировать потоки на более отдаленные рынки, что требует новых логистических решений и влияет на общую скорость выполнения годового экспортного плана.

Напомним, из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн. Главной причиной накопления зерна внутри страны явилось существенное сокращение объемов экспорта.

Автор:
Татьяна Бессараб