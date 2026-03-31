Експорт пшениці з України впав на 25%: чому зерно залишається на складах

Український експорт пшениці демонструє нетипові темпи наприкінці дев'ятого місяця сезону. Станом на кінець березня Україна реалізувала на міжнародних ринках лише 55% від прогнозованого експортного потенціалу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Згідно з планами на 2025/26 маркетинговий рік, обсяг пшениці, призначеної для відвантаження за кордон без урахування внутрішніх потреб, було визначено на рівні 17,6 мільйона тонн.

Падіння показників експорту

За попередніми оцінками експертів, за дев'ять місяців поточного сезону було експортовано 9,7 мільйона тонн пшениці. Цей результат виявився на 25% нижчим за показник аналогічного періоду минулого року.

Протягом останніх чотирьох місяців середні обсяги відвантажень трималися на позначці 600 тисяч тонн, що не відповідає наявним ресурсним можливостям країни.

Географія поставок

У поточному сезоні зафіксовано чітку зміну напрямків збуту українського зерна. Спостерігається помітне скорочення експорту до країн Європейського Союзу, зокрема до Іспанії та Італії, натомість зростає частка постачань до країн Африки.

Ключовою причиною такої трансформації стало різке збільшення внутрішнього виробництва пшениці в ЄС.

Якщо у попередньому маркетинговому році європейські фермери виростили близько 122 мільйонів тонн, то в поточному сезоні врожай оцінюється вже у 144 мільйони тонн.

Зміна динаміки експорту в ключові країни-імпортери

Втрата попиту на європейському ринку

Завдяки рекордному врожаю Європейський Союз зміг власними силами задовольнити внутрішні потреби у продовольчому та фуражному зерні.

Це призвело до закономірного зниження попиту на українську пшеницю з боку традиційних партнерів у Європі.

У результаті українські трейдери змушені переорієнтовувати потоки на більш віддалені ринки, що потребує нових логістичних рішень та впливає на загальну швидкість виконання річного експортного плану.

Нагадаємо, через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн. Головною причиною накопичення зерна всередині країни стало суттєве скорочення обсягів експорту.