Экспорт в январе снизился на $117 млн по сравнению с декабрем: в чем причина

В январе 2025 года экспорт снизился на $117 млн (-3,6%) по сравнению с декабрем прошлого года. В целом в январе Украина экспортировала товаров на сумму $3,1 млрд.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко.

Уменьшение экспорта было обусловлено несколькими факторами, в частности, сезонным спадом поставок масличных культур и снижением экспорта металлов, в частности железной руды, из-за низкого спроса в Китае.

Логистика остается критически важной, и морской транспорт сыграл здесь ключевую роль, обеспечив экспорт 6,6 млн. тонн товаров. Поэтому дальнейшая нормализация работы украинских морских портов крайне важна для поддержки и увеличения этих объемов, отметила Свириденко.

Лидеры по экспорту в январе

Украина больше всего экспортировала:

кукурузу ($521 млн или 2,5 млн т);

масло подсолнечное ($426 млн или 378 тыс. т);

руды и концентраты железные ($247 млн или 3,1 млн т).

пшеницу ($188 млн или 891 тыс. т);

провода изолированные, кабели ($104 млн или 6 тыс. т);

соевые бобы ($90 млн или 223 тыс. т);

Куда Украина экспортировала больше всего

Отмечается, что Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины с объемом экспорта в $1,8 млрд в январе.

Экспорт в страны вне ЕС в январе 2025 года составил $1,3 млрд, лидерами стали Египет, Турция, Китай и США.

В январе 2025 года экспорт уменьшился на $117 млн (-3,6%) по сравнению с декабрем прошлого, впрочем импорт потерпел еще большее сокращение — на $1,04 млрд (-16,9%).

Напомним, 1 января 2025 года украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что раньше сдерживало рост поставок.