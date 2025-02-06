Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,10

EUR

43,41

+0,29

Наличный курс:

USD

41,58

41,55

EUR

43,45

43,25

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт в январе снизился на $117 млн по сравнению с декабрем: в чем причина

Экспорт в январе снизился на $117 млн по сравнению с декабрем: в чем причина
В целом в январе Украина экспортировала товаров на сумму $3,1 млрд.

В январе 2025 года экспорт снизился на $117 млн (-3,6%) по сравнению с декабрем прошлого года. В целом в январе Украина экспортировала товаров на сумму $3,1 млрд.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко.

Уменьшение экспорта было обусловлено несколькими факторами, в частности, сезонным спадом поставок масличных культур и снижением экспорта металлов, в частности железной руды, из-за низкого спроса в Китае.

Фото 2 — Экспорт в январе снизился на $117 млн по сравнению с декабрем: в чем причина

Логистика остается критически важной, и морской транспорт сыграл здесь ключевую роль, обеспечив экспорт 6,6 млн. тонн товаров. Поэтому дальнейшая нормализация работы украинских морских портов крайне важна для поддержки и увеличения этих объемов, отметила Свириденко.

Лидеры по экспорту в январе

Украина больше всего экспортировала:

  • кукурузу ($521 млн или 2,5 млн т);
  • масло подсолнечное ($426 млн или 378 тыс. т);
  • руды и концентраты железные ($247 млн или 3,1 млн т).
  • пшеницу ($188 млн или 891 тыс. т);
  • провода изолированные, кабели ($104 млн или 6 тыс. т);
  • соевые бобы ($90 млн или 223 тыс. т);

Куда Украина экспортировала больше всего

Отмечается, что Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины с объемом экспорта в $1,8 млрд в январе.

Экспорт в страны вне ЕС в январе 2025 года составил $1,3 млрд, лидерами стали Египет, Турция, Китай и США.

В январе 2025 года экспорт уменьшился на $117 млн (-3,6%) по сравнению с декабрем прошлого, впрочем импорт потерпел еще большее сокращение — на $1,04 млрд (-16,9%).

Фото 3 — Экспорт в январе снизился на $117 млн по сравнению с декабрем: в чем причина

Напомним, 1 января 2025 года украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что раньше сдерживало рост поставок.

Автор:
Ольга Опенько