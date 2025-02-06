Експорт у січні знизився на $117 млн порівняно з груднем: в чому причина

У січні 2025 року експорт зменшився на $117 млн (-3,6%) порівняно з груднем минулого року. Загалом у січні Україна експортувала товарів на суму $3,1 млрд.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зменшення експорту було зумовлено кількома факторами, зокрема сезонним спадом постачання олійних культур та зниженням експорту металів, зокрема залізної руди, через низький попит у Китаї.

Логістика залишається критично важливою, і морський транспорт відіграв тут ключову роль, забезпечивши експорт 6,6 млн тонн товарів. Тому подальша нормалізація роботи українських морських портів є вкрай важливою для підтримки та збільшення цих обсягів, зазначила Свириденко.

Лідери з експорту у січні

Україна найбільше експортувала:

кукурудзу ($521 млн або 2,5 млн т);

олію соняшникову ($426 млн або 378 тис. т);

руди та концентрати залізні ($247 млн або 3,1 млн т).

пшеницю ($188 млн або 891 тис. т);

проводи ізольовані, кабелі ($104 млн або 6 тис. т);

соєві боби ($90 млн або 223 тис. т);

Куди Україна експортувала найбільше

Зазначається, що Європейський Союз залишається головним торгівельним партнером України, з обсягом експорту у $1,8 млрд у січні.

Експорт до країн поза ЄС у січні 2025 року склав $1,3 млрд, лідерами стали Єгипет, Туреччина, Китай та США.

У січні 2025 року експорт зменшився на $117 млн (-3,6%) порівняно з груднем минулого, втім імпорт зазнав ще більшого скорочення — на $1,04 млрд (-16,9%).

Нагадаємо, 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок.