Экспорт зерна из Украины упал на 6,7 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном

С начала 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 18,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на стабильные темпы отгрузок в январе, общий показатель экспорта отстает от прошлогоднего почти на 6,7 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В частности, на 27 января прошлого года общий показатель отгрузок составил 24,9 млн тонн.

Январские отгрузки

В январе 2026 года на внешние рынки было поставлено 2,65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Этот показатель почти идентичен январю прошлого года – 2,63 млн тонн .

Кукуруза и пшеница теряют позиции

По сравнению с предыдущим сезоном (2024/25 МГ), экспорт по основным позициям распределился следующим образом:

Пшеница: 8,373 млн. тонн (против 10,609 млн. тонн в прошлом году);

8,373 млн. тонн (против 10,609 млн. тонн в прошлом году); Кукуруза: 8,188 млн. тонн (против 11,801 млн. тонн в прошлом году);

8,188 млн. тонн (против 11,801 млн. тонн в прошлом году); Ячмень: 1,322 млн. тонн (против 2,038 млн. тонн в прошлом году);

1,322 млн. тонн (против 2,038 млн. тонн в прошлом году); Рожь: 0,2 тыс. тонн (против 10,8 тыс. тонн в прошлом году).

Также зафиксировано незначительное снижение экспорта муки. По состоянию на 26 января Украина поставила 37,4 тыс. тонн продукции, что на 5,1 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.