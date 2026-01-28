Експорт зерна з України впав на 6,7 млн тонн порівняно з минулим сезоном

З початку 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 18,2 млн тонн зернових та зернобобових культур. Попри стабільні темпи відвантажень у січні, загальний показник експорту наразі відстає від минулорічного майже на 6,7 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ" з посиланням на дані Державної митної служби України.

Зокрема, станом на 27 січня минулого року загальний показник відвантажень становив 24,9 млн тонн.

Січневі відвантаження

Протягом січня 2026 року на зовнішні ринки було поставлено 2,65 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Цей показник майже ідентичний січню минулого року – 2,63 млн тонн.

Кукурудза та пшениця втрачають позиції

У порівнянні з попереднім сезоном (2024/25 МР), експорт за основними позиціями розподілився наступним чином:

Пшениця: 8,373 млн тонн (проти 10,609 млн тонн торік);

8,373 млн тонн (проти 10,609 млн тонн торік); Кукурудза: 8,188 млн тонн (проти 11,801 млн тонн торік);

8,188 млн тонн (проти 11,801 млн тонн торік); Ячмінь: 1,322 млн тонн (проти 2,038 млн тонн торік);

1,322 млн тонн (проти 2,038 млн тонн торік); Жито: 0,2 тис. тонн (проти 10,8 тис. тонн торік).

Також зафіксовано незначне зниження експорту борошна. Станом на 26 січня Україна поставила 37,4 тис. тонн продукції, що на 5,1 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.