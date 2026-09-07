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Экспорт зерна: Кабмин дал аграриям до 180 дней на расчеты

Экспорт зерна
Кабмин дал аграриям до 180 дней на расчеты / Depositphotos

Кабинет Министров Украины принял решение изменить правила предельных сроков расчетов по экспортным контрактам для отдельных аграрных товаров в поддержку производителей в условиях российского террора в Черноморском регионе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Вражеские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру заставили украинских экспортеров переориентировать маршруты, что усложнило логистику и увеличило сроки доставки продукции.

Для каких товаров меняют правила

Изменения предельных сроков расчетов касаются следующих аграрных товаров: пшеницы, кукурузы, сои, семян подсолнечника, подсолнечного масла и жмыха.

Министерство экономики сможет продлевать установленные сроки по обращению экспортера – максимум на 180 дней.

Это решение даст производителям и экспортерам больше времени для выполнения контрактов в условиях усложненной логистики, поможет сберечь экспорт и валютные поступления для государства, а также обеспечить ресурс для будущей посевной.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине будет выделено $10,5 млн на хранение урожая аграриев из прифронтовых регионов. Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение урожая малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.

Автор:
Максим Кольц

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