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Экспорт зерна: Кабмин дал аграриям до 180 дней на расчеты
Кабинет Министров Украины принял решение изменить правила предельных сроков расчетов по экспортным контрактам для отдельных аграрных товаров в поддержку производителей в условиях российского террора в Черноморском регионе.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Вражеские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру заставили украинских экспортеров переориентировать маршруты, что усложнило логистику и увеличило сроки доставки продукции.
Для каких товаров меняют правила
Изменения предельных сроков расчетов касаются следующих аграрных товаров: пшеницы, кукурузы, сои, семян подсолнечника, подсолнечного масла и жмыха.
Министерство экономики сможет продлевать установленные сроки по обращению экспортера – максимум на 180 дней.
Это решение даст производителям и экспортерам больше времени для выполнения контрактов в условиях усложненной логистики, поможет сберечь экспорт и валютные поступления для государства, а также обеспечить ресурс для будущей посевной.
Напомним, ранее сообщалось, что Украине будет выделено $10,5 млн на хранение урожая аграриев из прифронтовых регионов. Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение урожая малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.