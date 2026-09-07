Експорт зерна: Кабмін дав аграріям до 180 днів на розрахунки

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо зміни правил граничних строків розрахунків за експортними контрактами для окремих аграрних товарів на підтримку виробників в умовах російського терору у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Ворожі атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили українських експортерів переорієнтовувати маршрути, що ускладнило логістику та збільшило строки доставки продукції.

Для яких товарів змінюють правила

Зміни граничних строків розрахунків стосуються таких аграрних товарів: пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи.

Міністерство економіки зможе продовжувати встановлені строки за зверненням експортера – максимум на 180 днів.

Це рішення дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави, а також забезпечити ресурс для майбутньої посівної.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні виділять $10,5 млн на зберігання врожаю аграріїв із прифронтових регіонів. Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів.