За первые 15 дней ноября 2026 г. "Укрзализныця" перевезла на экспорт 532,7 тыс. тонн зерновых грузов, что на 57,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время экспортные перевозки масла выросли на 2,8% в годовом исчислении, а по сравнению с октябрем — на 5,4%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АПК-Информ .

Всего за первую половину ноября по железной дороге перевезли 757,3 тыс. тонн зерновых грузов. Это на 24,9 тыс. тонн, или 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом октября.

В годовом измерении сокращение оказалось значительно более существенным — на 671,4 тыс. тонн, или 47%.

Среднесуточная погрузка зерновых составила 44,14 тыс. тонн. По сравнению с октябрем показатель вырос на 2,1%, однако остался на 51,8% ниже уровня ноября прошлого года.

За период с 1 по 15 ноября экспортные железнодорожные перевозки зерновых сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом октября.

Основная часть экспортных грузов - 81,8% - следовала через западные пограничные переходы.

Таким образом, несмотря на незначительный рост среднесуточной нагрузки по сравнению с октябрем, общие объемы перевозок и экспорта зерна остаются существенно ниже прошлогодних.

Перевозки масла и шротов растут

В отличие от зерновых экспортные железнодорожные перевозки масла в первой половине ноября продемонстрировали рост.

За 15 дней по железной дороге перевезли 68,6 тыс. тонн масла. Это на 3,5 тыс. тонн, или 5,4% больше, чем за аналогичный период октября.

По сравнению с первой половиной ноября 2025 г. объемы увеличились на 1,9 тыс. тонн, или 2,8%.

Еще заметнее выросли экспортные перевозки жмыхов и шротов — на 17,2% по сравнению с октябрем до 128,9 тыс. тонн.

В то же время в годовом измерении этот показатель остается на 12,3% ниже.

Таким образом, в первой половине ноября железнодорожные перевозки продукции переработки масличных культур росли по сравнению с октябрем, в то время как объемы транспортировки зерна сокращались.

Напомним, в ноябре Национальный банк предупредил о потерях аграрного экспорта из-за ограничения работы морских портов. По оценке регулятора, агросектор может недополучить $4,6 млрд. экспортной выручки во втором полугодии 2026 года. Альтернативные маршруты имеют ограниченную пропускную способность и более высокую стоимость перевозок.