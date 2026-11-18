Закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились еще на 1000 грн/т – до 13,5–14,5 тыс. грн/т с НДС. На рынок давят остановка части маслоэкстракционных заводов после российских атак, сокращение закупок сырья и увеличение предложения.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

По данным издания, по состоянию на 17 ноября в Украине собрали 10,915 млн. тонн подсолнечника с площади 4,927 млн. га, что составляет 94,1% посевных площадей. Средняя урожайность составляет 2,22 т/га.

В то же время фактические показатели сбора свидетельствуют, что итоговый урожай может оказаться ниже прогноза Министерства сельского хозяйства США (USDA), который составляет 13 млн тонн.

Закупочные цены на подсолнечник снизились

За последнюю неделю переработчики снизили закупочные цены на подсолнечник еще на 1000 грн за тонну. В настоящее время они составляют 13,5–14,5 тыс. грн/т с НДС, или $260–280/т без НДС с доставкой на завод при масличности 48%.

На рынке подсолнечного масла ситуация отличается. Цены на предложение украинской продукции выросли до $1000–1100/т на условиях FCA - завод. В то же время, цены спроса с доставкой на терминалы западной границы снизились до $1230–1250/т.

Среди причин снижения закупочных цен на масло называют ослабление евро по отношению к доллару и увеличение предложения продукции.

Экспорт подсолнечника в Турцию подорожал

На внешних рынках динамика цен разнится. Экспортные цены спроса на украинский подсолнечник с поставкой в Турцию за неделю выросли на $10–15/т – до $615–625/т.

Однако беспошлинная квота на поставку 50 тыс. тонн украинского подсолнечника в Турцию уже исчерпана. Поэтому дальнейший экспорт будет производиться с уплатой 10% пошлины.

По направлению Болгарии экспортные цены спроса остаются на уровне 480-485 евро/т, или $530-535/т.

Экспорт подсолнечного масла вырос

В первые 12 дней ноября Украина значительно нарастила экспорт основной продукции подсолнечного комплекса по сравнению с аналогичным периодом октября.

В частности, поставки подсолнечника увеличились с 7,1 тыс. до 34 тыс. тонн, подсолнечного масла – с 72,3 тыс. до 178 тыс. тонн, а подсолнечного шрота – со 118 тыс. до 123 тыс. тонн.

Как правило, Украина экспортирует около 450 тыс. тонн подсолнечного масла ежемесячно. При этом внутреннее потребление составляет всего около 10% общего объема производства.

По оценкам GrainTrade, запасы продукции в стране остаются достаточными, поэтому предпосылок для общего повышения цен пока нет. В то же время возможны локальные логистические перебои.

Чего ожидать от цен на подсолнечник и подсолнечное масло

Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от стабильности работы украинских маслоэкстракционных заводов. Из-за регулярных российских атак предприятия могут работать с перебоями, что будет ограничивать переработку сырья и предложение подсолнечного масла.

Это создает риски для экспортного рынка и может привести к резким ценовым колебаниям. В то же время на внутреннем рынке подсолнечника дополнительное давление на цены будет сохраняться, если переработчики и дальше будут сокращать закупки.

Напомним, в Украине приостановлено около 50% мощностей по переработке масличных культур. В ближайшие недели это может привести к сокращению экспорта на 30–40%.