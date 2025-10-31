Электроэнергия в ЕС подешевела и счета для потребителей не уменьшились

В первой половине 2025 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС составила 28,72 евро за 100 кВт•ч. Это на 0,5% меньше, чем во второй половине 2024 года (28,87 евро),

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Евростат.

Такой показатель свидетельствует об относительной стабильности после резких колебаний, вызванных энергетическим кризисом 2022 года.

Несмотря на небольшое снижение, доля налогов и сборов по счетам возросла с 24,7% до 27,6%, поэтому потребители пока не ощутили существенного удешевления электроэнергии.

Самые высокие цены в первом полугодии 2025 года зафиксированы в Германии – 38,35 евро за 100 кВт•ч. Далее следуют Бельгия (35,71 евро) и Дания (34,85 евро). Дешевле всего электроэнергия стоит в Венгрии (10,40 евро), на Мальте (12,44 евро) и в Болгарии (13,00 евро).

По сравнению с первым полугодием 2024 года наибольшее подорожание произошло в Люксембурге (+31,3%), Ирландии (+25,9%) и Польше (+20%). В то же время, значительное снижение цен наблюдалось в Словении (-13,1%), Финляндии (-9,8%) и на Кипре (-9,5%).

С учетом покупательной способности населения, электроэнергия была самой дорогой в Чехии (39,16 ВПС), Польше (34,96 ВПС) и Италии (34,40 ВПС). Наиболее доступной она оставалась на Мальте (13,68 ВПС), в Венгрии (15,01 ВПС) и Финляндии (18,70 ВПС).

Цены на электроэнергию для небытовых потребителей также незначительно снизились – до 19,02 евро за 100 кВт•ч против 19,41 евро во второй половине 2024 года. Количество стран, где цены выросли, было почти таким же, как и тех, где они уменьшились.

Заметим, что во втором квартале 2025 года 54% чистой электроэнергии, производимой в Европейском Союзе, поступило из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).