Електроенергія в ЄС подешевшала, та рахунки для споживачів не зменшилися

У першій половині 2025 року середня ціна на електроенергію для домогосподарств у країнах ЄС становила 28,72 євро за 100 кВт•год. Це на 0,5% менше, ніж у другій половині 2024 року (28,87 євро).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Євростат.

Такий показник свідчить про відносну стабільність після різких коливань, спричинених енергетичною кризою 2022 року.

Попри невелике зниження, частка податків і зборів у рахунках зросла з 24,7% до 27,6%, тому споживачі поки не відчули суттєвого здешевлення електроенергії.

Найвищі ціни у першому півріччі 2025 року зафіксовано в Німеччині — 38,35 євро за 100 кВт•год. Далі йдуть Бельгія (35,71 євро) та Данія (34,85 євро). Найдешевше електроенергія коштує в Угорщині (10,40 євро), на Мальті (12,44 євро) та в Болгарії (13,00 євро).

Порівняно з першим півріччям 2024 року, найбільше подорожчання відбулося в Люксембурзі (+31,3%), Ірландії (+25,9%) та Польщі (+20%). Водночас значне зниження цін спостерігалося у Словенії (-13,1%), Фінляндії (-9,8%) та на Кіпрі (-9,5%).

З урахуванням стандарту купівельної спроможності (СКС) населення, електроенергія була найдорожчою у Чехії (39,16 СКС), Польщі (34,96 СКС) та Італії (34,40 СКС). Найдоступнішою вона залишалася на Мальті (13,68 СКС), в Угорщині (15,01 СКС) та Фінляндії (18,70 СКС).

Ціни на електроенергію для непобутових споживачів також незначно знизилися — до 19,02 євро за 100 кВт•год проти 19,41 євро у другій половині 2024 року. Кількість країн, де ціни зросли, була майже такою ж, як і тих, де вони зменшилися.

Зауважимо, що у другому кварталі 2025 року 54% чистої електроенергії, виробленої в Європейському Союзі, надійшло з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).