Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Електроенергія в ЄС подешевшала, та рахунки для споживачів не зменшилися

електроенергія
Електроенергія в ЄС подешевшала / Pexels

У першій половині 2025 року середня ціна на електроенергію для домогосподарств у країнах ЄС становила 28,72 євро за 100 кВт•год. Це на 0,5% менше, ніж у другій половині 2024 року (28,87 євро).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Євростат.

Такий показник свідчить про відносну стабільність після різких коливань, спричинених енергетичною кризою 2022 року.

Попри невелике зниження, частка податків і зборів у рахунках зросла з 24,7% до 27,6%, тому споживачі поки не відчули суттєвого здешевлення електроенергії.

Найвищі ціни у першому півріччі 2025 року зафіксовано в Німеччині — 38,35 євро за 100 кВт•год. Далі йдуть Бельгія (35,71 євро) та Данія (34,85 євро). Найдешевше електроенергія коштує в Угорщині (10,40 євро), на Мальті (12,44 євро) та в Болгарії (13,00 євро).

Фото 2 — Електроенергія в ЄС подешевшала, та рахунки для споживачів не зменшилися

Порівняно з першим півріччям 2024 року, найбільше подорожчання відбулося в Люксембурзі (+31,3%), Ірландії (+25,9%) та Польщі (+20%). Водночас значне зниження цін спостерігалося у Словенії (-13,1%), Фінляндії (-9,8%) та на Кіпрі (-9,5%).

З урахуванням стандарту купівельної спроможності (СКС) населення, електроенергія була найдорожчою у Чехії (39,16 СКС), Польщі (34,96 СКС) та Італії (34,40 СКС). Найдоступнішою вона залишалася на Мальті (13,68 СКС), в Угорщині (15,01 СКС) та Фінляндії (18,70 СКС).

Ціни на електроенергію для непобутових споживачів також незначно знизилися — до 19,02 євро за 100 кВт•год проти 19,41 євро у другій половині 2024 року. Кількість країн, де ціни зросли, була майже такою ж, як і тих, де вони зменшилися.

Зауважимо, що у другому кварталі 2025 року 54% чистої електроенергії, виробленої в Європейському Союзі, надійшло з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Автор:
Тетяна Гойденко