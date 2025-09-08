Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Электронные рецепты и направления от врача теперь будут поступать в "Дію"

лекарство
"Дія" упрощает доступ к медицинским документам / Freepik

Медицинские уведомления об электронных рецептах, направлениях и планах лечения будут поступать непосредственно в приложение "Дія".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дію".

Медицинские оповещения теперь в "Дії"

Медицинские уведомления об электронных рецептах, направлении от врача и плане лечения теперь поступают непосредственно в приложение "Дії". Это позволяет всегда иметь под рукой важную медицинскую информацию и легко покупать или получать лекарства, отмечает пресс-служба.

В приложении поступают уведомления о:

  • создание плана лечения;
  • создание е-рецепта;
  • отмена е-рецепта врачом;
  • создание е-направления.

В будущем перечень медицинских уведомлений в "Дії" будет расширяться, обеспечивая еще более удобный доступ к медицинским услугам и информации.

Как работают уведомления в "Дії":

  • Необходимо иметь установленное приложение "Дія" на смартфоне и быть авторизованным в нем.
  • После создания врачом электронного рецепта или направления поступает пуш-сообщение.
  • Полученные уведомления по рецептам и направлениям хранятся в Меню - сообщения в "Дії".
  • Если приложение "Дія" отсутствует, уведомления поступают через Viber или SMS.

Напомним, в конце августа сообщалось, что "Дія" готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем.

Автор:
Ольга Опенько