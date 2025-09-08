Електронні рецепти та направлення від лікаря тепер надходитимуть у "Дію"

Медичні сповіщення про е-рецепти, е-направлення та плани лікування надходитимуть безпосередньо у застосунок “Дія”.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на повідомлення "Дії".

Медичні сповіщення відтепер у "Дії"

Медичні сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходять безпосередньо у застосунок "Дія". Це дозволяє завжди мати під рукою важливу медичну інформацію та легко купувати або отримувати ліки, наголошує пресслужба.

У застосунку надходять сповіщення про:

створення плану лікування;

створення е-рецепта;

скасування е-рецепта лікарем;

створення е-направлення.

У майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" буде розширюватися, забезпечуючи ще зручніший доступ до медичних послуг та інформації.

Як працюють сповіщення в "Дії":

Потрібно мати встановлений застосунок "Дія" на смартфоні та бути авторизованим у ньому.

Після створення лікарем електронного рецепта або направлення надходить пуш-повідомлення.

Отримані сповіщення з рецептами та направленнями зберігаються в Меню - Повідомлення у "Дії".

Якщо застосунок "Дія" відсутній, сповіщення надходять через Viber або SMS.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що "Дія" готує шість нових цифрових сервісів, які спростять отримання державних послуг для українців. Серед них АІ-асистент, онлайн-нотаріат, електронний акциз, комплексні послуги для ветеранів, базова соціальна допомога та витяг про несудимість з апостилем.