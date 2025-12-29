Электроприборы вышли из строя из-за колебаний напряжения: как получить компенсацию

Если техника вышла из строя из-за колебаний напряжения или других нарушений качества электроэнергии, украинцы могут получить компенсацию за поврежденное имущество.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ДТЭК.

Необходимые документы

Чтобы получить компенсацию, необходимо отправить письменное обращение через личный кабинет, указав происшествия — когда, где и что вышло.

Также нужно содержательно обосновать, почему техника вышла из строя из-за некачественного напряжения электроэнергии, как она пострадала и что с ней произошло.

Кроме того, необходимо добавить заключение сервисного центра с причиной поломки, заявление в произвольной форме по подходящим шаблон, копию или фото паспорта и копию или фото ИНН.

Рассмотрение обращений длится до 30 календарных дней.

Из-за постоянные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в городах Украины продолжаются отключения электроэнергии, иногда по 10 и более часов в сутки.

Заметим, что не все украинцы стали получать меньшие платежки за свет, хотя столкнулись с длительными отключениями электроэнергии. Это происходит из-за более активного потребления, когда электроэнергия есть.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого является бизнесмен Ринат Ахметов.