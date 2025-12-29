Електроприлади вийшли з ладу через коливання напруги: як отримати компенсацію

Якщо техніка вийшла з ладу через коливання напруги або інші порушення якості електроенергії, українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДТЕК.

Необхідні документи

Щоб отримати компенсацію, необхідно надіслати письмове звернення через особистий кабінет, вказавши обставини події — коли, де і що сталося.

Також треба змістовно обґрунтувати, чому техніка вийшла з ладу через неякісну напругу електроенергії, як вона постраждала та що з нею трапилося.

Крім того, необхідно додати висновок сервісного центру з причиною поломки, заяву у довільній формі за відповідним шаблоном, копію або фото паспорта та копію або фото ІПН.

Розгляд звернень триває до 30 календарних днів.

Через постійні атаки на українську енергетичну інфраструктуру у містах України тривають відключення електроенергії, іноді по 10 і більше годин на добу.

Зауважимо, не всі українці стали отримувати менші платіжки за світло, хоч зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії. Це відбувається через активніше споживання, коли електроенергія є.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.