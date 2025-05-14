Элитная недвижимость во время войны: как рынок оживает после долгого падения

Сегмент премиальной недвижимости подает признаки жизни после падения и трехлетней спячки, в которую она ушла после вторжения России в Украину.

Начиная с 24 февраля 2022 года элитная недвижимость в Украине переживает кардинальные трансформации. Глубокое падение в начале войны впоследствии перевело рынок в состояние стагнации на несколько лет. Многие объекты выводили с рынка, многие заморозили до лучших времен, чтобы не продавать самые дорогие квартиры за бесценок.

Аналитики рынка неоднократно отмечали: не может быть спроса во время войны на жилье класса люкс. Однако сейчас этот сегмент начал оживать.

Первые признаки активности на премиальном рынке появились в прошлом году, когда в Киеве и Львове зафиксировали возобновление спроса на элитную недвижимость .

Спрос на элитное жилье: Киев и его конкуренты

В прошлом году в Киеве впервые за время войны украинский девелопер вышел на рынок с новым проектом в сегменте премиум – это The One (ул. Мечникова) от группы компаний DIM. Он уже совсем другой, чем объекты, выходившие до войны. В частности, здесь представлены квартиры с гостиничным сервисом. Однако есть и пентхауз с панорамными видами на центральную часть столицы площадью 138 кв. м.

В компании говорят, закрытый pre-sale показал, что люди готовы инвестировать даже на этапе котлована в качественные концептуальные проекты с инновационными инженерными решениями.

"За несколько месяцев мы реализовали почти 30% квартир в проекте. Это свидетельствует о том, что инвесторы на рынке есть и они ценят эксклюзивность и ищут проекты для инвестиций", – рассказал в комментарии Delo.ua Арсений Насиковский, младший партнер группы компаний DIM.

По сути, это было зондирование спроса и достаточно смелой стратегией завести новый проект в условиях отсутствия конкурентов, когда премиальный рынок недвижимости с 2022 года не видел новых интересных проектов.

«За время войны на рынке премиального сегмента образовался дефицит нового интересного предложения. Что объективно можно отнести к премиальному сегменту на первичном рынке в столице? Это ЖК Signature и недостроенный ЖК Nver от Тариан групп и еще несколько объектов. назвать средние цены на квадратный метр премиальной новостройки", — подчеркнул СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

В таких ЖК, как Triiinity, до войны на инвестиции можно было получить ROI до 60%. Фото: ЛУН

Сами девелоперы признают, что в Киеве первичный рынок премиум недвижимости сегодня скорее жив, чем мертв, несмотря на то, что война продолжается. Хотя основная динамика продаж наблюдается в классах комфорта и комфорта+. Акцент на массовом и доступном жилье вполне логичен в условиях войны, отметила в комментарии Delo.ua CMO Alliance Novobud Ирина Михалева.

По ее словам, в премиум классе продажи проходят не так часто, как и объявления о новых проектах. Однако в премиальном сегменте покупатели выходят из длинной перспективы.

"В нашем Montreal House значительную его долю формируют иностранные покупатели, которые вкладываются в бизнес- и премиумкласс с четким расчетом на перспективу. Они видят потенциал и в долгосрочной аренде, и в росте стоимости. Кроме того, уже действующие клиенты нередко докупают паркоместа, что свидетельствует о желании закрепиться, такая тенденция. введенный в эксплуатацию, резиденты в скором времени будут приступать к ремонтным работам", — отметила Михалева.

К предпочтениям покупателей элитного жилья, конечно, добавился компонент безопасности, который закрывается наличием комфортных подземных паркингов и альтернативных источников электрогенерации.

Однако по-прежнему премиальная жилая недвижимость – это топовая локация, продуманная концепция с изюминкой и уникальными возможностями, высококачественные строительные и отделочные материалы.

Во время войны приоритет не только качество квартир, но и премиальная инфраструктура (фитнес, SPA, рестораны), безопасность, закрытая территория, паркинг, энергоэффективность (солнечные панели, системы фильтрации воздуха/воды).

Впрочем, первоначальный рынок премиального жилья в Киеве остается нишевым. Спрос хоть и есть, он все еще недостаточен для возрождения мощного столичного премиального сегмента, которым он был до войны, пояснил Герасимчук.

В апарт-отели в районе Буковеля сегодня выгоднее вкладывать, чем в столичные пентхаусы. Фото: ЛУН

Это также обусловлено тем, что у столицы появилась серьезная конкуренция в сегменте премиального строительства. Ведь за такой же прайс можно купить доходный объект на Буковеле – с обслуживанием, управлением, удобными приложениями, которые раз в квартал перечисляют вкладчику его заработанные $1-2 тысячи.

"Вложиться в апарт на Буковеле сегодня намного лучше, чем в условный пентхаус в Киеве. Инвестор нацелен в первую очередь на капитализацию, то есть что имущество будет стоить дороже. В Киеве продать и обслуживать его труднее, еще и налоги за него платы. В Карпатах доходная недвижимость даже если и стартует с пробуксовками, она все равно сама себя оплачивает с точки зрения обслуживания и содержания", — объясняет эксперт.

По его словам, новый премиальный инвестиционный продукт, скорее всего, станет трендом и для столицы. Если Киев станет полноценно возрождать премиальный сегмент, он вернется именно в таком виде.

"По факту сегодня инвестиции в премиальное жилье в Украине – это и есть апарт-проекты на Буковеле. Они фактически вытеснили монополию столичных пентхаузов", – прогнозирует Герасимчук.

В целом по сравнению с довоенным периодом на столичном рынке сегодня ощутимо снижение общего спроса в 7–8 раз, отмечает эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

По ее словам, основной спрос – долгосрочная аренда элитного жилья, а не покупка. Активность покупателей сосредоточена на ликвидных объектах премиальных локациях.

Однако количество сделок в общей структуре неизменно составляет от 0,7 до 1,8%. Владельцы элитной недвижимости не спешат с продажей, что ограничивает доступные квартиры.

Аренда и купля-продажа: цены на элитную недвижимость в Киеве в мае 2025 года

В настоящее время рынок купли-продажи и аренды живет за счет вторички: сделки проходят в элитных ЖК, сданных в 2020-21 годах, когда стартовало много проектов с высоким прайсом.

За три года войны цены на вторичном рынке премиального жилья обвалились на 30%. Первоначальный рынок по цене уже восстановился.

"До войны это был ценовой коридор от $3 тыс. до $6 тыс. за квадрат. По сравнению с финальной ценой в таких ЖК, как Diadans или TRIIINITY, показатель ROI составлял хороших 60%. Этому способствовали быстрый рост цен на рынке и то, что квартиры были ликвидными и их можно было быстро перепродать на рынке.Вдобавок, эти проекты действительно оказались достаточно качественными, интересными и престижными", — напомнил Герасимчук.

Сегодня ценовой сегмент премиум квартир стартует с отметки в $300 000 и выше. Хотя на тех же "Новопечерских Липках" иногда можно найти квартиры с ремонтом за неадекватно низкие цены — $2 тысячи за квадратный метр, хотя довойны они стоили не менее $4-5 тысяч без ремонта.

Стоимость элитного квадратного метра колеблется в пределах $2500-$4000 в зависимости от района, этажности, вида из окон, класса дома.

Торг ограничен – в среднем до 5–10%, редко – до 30%, отмечает Ирина Луханина.

В этом году ожидаемый рост цен — от 7 до 12%, особенно на квартиры в комплексах с высокой степенью готовности и развитой экосистемой.

"Высокий спрос на долгосрочную аренду элитных объектов — инвесторы получают доходность на уровне 5-7% годовых. Инвестиции в квартиры с готовым ремонтом быстрее окупаются благодаря возможности срочной сдачи в аренду", — пояснила Луханина.

Главный профиль клиента – украинские предприниматели, владельцы ИТ-компаний, публичные лица. Несмотря на войну, все еще покупают пентхаусы, по данным маркетплейсов стоят в диапазоне $200 000 – $4 545 455, квартиры с панорамным видом, апартаменты в клубных домах, объекты с дизайнерским ремонтом и полной меблировкой.

Лидер по количеству сделок – Печерский район (ЖК «Новопечерские Липки», INTERGAL CITY, Taryan Towers, Skyline), значительный интерес есть также в Голосеевском районе, где покупатели ценят частность и зеленую среду. Третий по популярности Оболонский район: здесь преимуществом является близость к воде и стиль жизни бизнес-класса (Оболонь).