"Нафтогаз" завершил выплаты по условиям реструктуризации евробондов

Группа "Нефтегаз" выплатила согласованные проценты и вознаграждение за реструктуризацию двух выпусков еврооблигаций, эмитированных через Kondor Finance. Речь идет об облигациях на 600 млн. евро с погашением в июле 2026 года и на 500 млн. долларов с погашением в ноябре 2028 года, которые реструктуризировали до 2032 и 2033 годов соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

После капитализации части процентов новый размер непогашенной основной суммы по еврооблигациям-2026 составляет 704,5 млн. евро. По долларовым еврооблигациям-2028 - 592,3 млн долларов.

По условиям реструктуризации, 80% начисленных, но неуплаченных процентов по евробондам-2026 должны были быть погашены деньгами. Остальные 20% по этому выпуску, а также все начисленные проценты по евробондам-2028 капитализировались.

Владельцам еврооблигаций также предусмотрели плату за согласие на реструктуризацию:

1% от номинала – для владельцев еврооблигаций-2026;

0,5% - для владельцев еврооблигаций-2028;

еще 0,25% — для ad hoc комитета, представлявшего владельцев около 40% облигаций.

Реструктуризацию поддержало подавляющее большинство инвесторов. За евробондами-2026 кворум составил 97,02% всех облигаций, а за изменения проголосовали 99,43% участников собрания. По евробондам-2028 эти показатели составили 94,67% и 99,7% соответственно.

Новые евробонды в евро с погашением в 2032 году планируют погашать постепенно. Первый платеж должен составить 6%, или 41,7 млн. евро, 15 января 2027 года. Второй – 7,5%, или 52,1 млн евро, 15 июля 2027 года. Далее предусмотрены равные полугодовые выплаты с 15 июля 2029 года.

Для долларовых евробондов с погашением в 2033 году график предусматривает выплаты по 17,5% с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года, а также по 15% — 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.

Купонную ставку по обоим выпускам повысили до 8,95% годовых. До реструктуризации ставка по евробондам-2026 составила 7,125%, а по евробондам-2028 – 7,625%.

В первые три купонные выплаты "Нафтогаз" сможет платить деньгами 6%, а на остальные 2,95% довыпускать облигации. Во время четвертой выплаты 15 июля 2028 это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%. После этого все купоны компания должна оплачивать деньгами.

Также условия предусматривают уступки, которые дадут "Нафтогазу" возможность привлекать ссуды от международных финансовых учреждений и государственных банков.

Также среди новых условий запрет на выплату дивидендов до полного погашения евробондов, кроме случаев, когда компания обязана сделать это по украинскому законодательству.

До погашения евробондов "Нафтогаз" также должен постоянно поддерживать рейтинг минимум одного рейтингового агентства. Кроме того, компания должна рассмотреть возможность направления на выплату евробондов средств, присужденных по арбитражному решению в споре против РФ.

Добавим "Нефтегаз" успешно реструктуризировал два выпуска евро- и долларовых облигаций на общую сумму около 1,2 млрд евро. Решение поддержали более 90% держателей ценных бумаг каждой серии.