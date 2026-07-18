"Нафтогаз" завершив виплати за умовами реструктуризації євробондів

Група "Нафтогаз" виплатила узгоджені відсотки та винагороду за реструктуризацію двох випусків єврооблігацій, емітованих через Kondor Finance. Йдеться про облігації на 600 млн євро з погашенням у липні 2026 року та на 500 млн доларів з погашенням у листопаді 2028 року, які реструктуризували до 2032 та 2033 років відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Після капіталізації частини відсотків новий розмір непогашеної основної суми за єврооблігаціями-2026 становить 704,5 млн євро. За доларовими єврооблігаціями-2028 — 592,3 млн доларів.

За умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але несплачених відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені грошима. Решту 20% за цим випуском, а також усі нараховані відсотки за євробондами-2028 капіталізували.

Власникам єврооблігацій також передбачили плату за згоду на реструктуризацію:

1% від номіналу — для власників єврооблігацій-2026;

0,5% — для власників єврооблігацій-2028;

ще 0,25% — для ad hoc комітету, який представляв власників близько 40% облігацій.

Реструктуризацію підтримала переважна більшість інвесторів. За євробондами-2026 кворум становив 97,02% від усіх облігацій, а за зміни проголосували 99,43% учасників зборів. За євробондами-2028 ці показники становили 94,67% та 99,7% відповідно.

Нові євробонди в євро з погашенням у 2032 році планують погашати поступово. Перший платіж має становити 6%, або 41,7 млн євро, 15 січня 2027 року. Другий — 7,5%, або 52,1 млн євро, 15 липня 2027 року. Далі передбачені рівні піврічні виплати з 15 липня 2029 року.

Для доларових євробондів з погашенням у 2033 році графік передбачає виплати по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також по 15% — 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Купонну ставку за обома випусками підвищили до 8,95% річних. До реструктуризації ставка за євробондами-2026 становила 7,125%, а за євробондами-2028 — 7,625%.

Водночас у перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплачувати грошима 6%, а на решту 2,95% довипускати облігації. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% і 2,45%. Після цього всі купони компанія має сплачувати грошима.

Також умови передбачають поступки, які дадуть "Нафтогазу" можливість залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.

Також серед нових умов — заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, крім випадків, коли компанія зобов’язана зробити це за українським законодавством.

До погашення євробондів "Нафтогаз" також має постійно підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Крім того, компанія має розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.

Додамо “Нафтогаз” успішно реструктуризував два випуски євро- і доларових облігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Рішення підтримали понад 90% власників цінних паперів кожної серії.