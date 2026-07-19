Посольство США в Украине временно возглавила Сандра Аудирк

Временной поверенной в делах США в Украине стала карьерная дипломат Сандра Аудкирк. Она более 30 лет дипломатического опыта, работала в структурах Пентагона и возглавляла Американский институт на Тайване.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение посольства США в Украине.

Аудкирк представляла интересы США в разных странах мира более трех десятилетий. С 2024 года она работала в Министерстве обороны США: сначала была заместителем директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а впоследствии стала гражданским заместителем и советницей по внешней политике Европейского командования Вооруженных сил США.

В 2021-2024 годах Аудкирк возглавляла Американский институт на Тайване. За границей она также работала в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Дипломатка владеет китайским мандаринским и турецким языками.

В июне дипломатическую миссию в Украине завершила предыдущая временная поверенная в делах США Джули Дэвис.

В апреле Financial Times писало, что Дэвис уйдет с поста, ведь разочарована отсутствием поддержки Киева американским президентом Дональдом Трампом.